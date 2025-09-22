الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

وشملت الجولة زيارة أولى إلى مخيم الملعب في معسكر خان يونس، حيث جرى توزيع المساعدات الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.
كما شملت التوزيعات في جنوب القطاع كل من مخيم النهر البارد، ومخيم البر والتقوى، ومخيم عائلة زعرب للنازحين من شمال غزة، ضمن خطة شاملة لتغطية المخيمات والمناطق الأكثر احتياجًا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة
-
الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي
-
"الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن
-
نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء
-
البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون
-
تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين
-
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية
-
تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد