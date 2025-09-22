الإثنين 2025-09-22 05:34 م
 

الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة
 
الإثنين، 22-09-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   واصلت الحملة الأردنية الأحد جهودها الإغاثية داخل قطاع غزة، حيث وزّعت فرقها الميدانية 1000 طرد غذائي على العائلات في مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، وذلك استكمالًا لمبادرة توزيع الطرود الغذائية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وشملت الجولة زيارة أولى إلى مخيم الملعب في معسكر خان يونس، حيث جرى توزيع المساعدات الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.


كما شملت التوزيعات في جنوب القطاع كل من مخيم النهر البارد، ومخيم البر والتقوى، ومخيم عائلة زعرب للنازحين من شمال غزة، ضمن خطة شاملة لتغطية المخيمات والمناطق الأكثر احتياجًا.

 
 
