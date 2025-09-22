الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- واصلت الحملة الأردنية الأحد جهودها الإغاثية داخل قطاع غزة، حيث وزّعت فرقها الميدانية 1000 طرد غذائي على العائلات في مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، وذلك استكمالًا لمبادرة توزيع الطرود الغذائية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وشملت الجولة زيارة أولى إلى مخيم الملعب في معسكر خان يونس، حيث جرى توزيع المساعدات الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.