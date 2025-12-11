اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الخميس، منافسات بطولة المملكة لتنس الطاولة لطلاب دور القرآن والمدارس الشرعية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في صالة اللجنة البارالمبية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 160 لاعباً يمثلون 54 فريقاً.

ورعى مندوباً عن أمين عام وزارة الأوقاف، مساعد الأمين لشؤون المديريات/ مدير التعليم الشرعي بالوزارة الدكتور حاتم سحيمات، حفل الاختتام الذي شهد تأهل فريقي مدرسة عمر بن الخطاب الشرعية في إربد، ودار القرآن بمسجد سعد بن معاذ في عجلون إلى المباراة النهائية، والتي انتهت بفوز فريق مدرسة عمر بن الخطاب.



وأشار سحيمات إلى حرص وزارة الأوقاف على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة لتطوير القدرات الفنية ورفع المستوى التنافسي لطلبة المدارس الشرعية ودور القرآن الكريم، واستثمار أوقات فراغهم، إلى جانب الاهتمام بتعليم وحفظ كتاب الله.



وأشار إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنظمها مديرية التعليم الشرعي من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة؛ مما أسهم في الارتقاء بها وتحقيق طلبة المدارس الشرعية ودور القرآن نتائج واعدة، مثمناً جهود اللجنة البارالمبية ومشرفي دور القرآن في إنجاح البطولة وتنظيمها بأعلى المستويات.



وتوج سحيمات الفريقين الفائزين بكأسي المركزين الأول والثاني، كما كرم أمين عام اللجنة البارالمبية الدكتور عمر الهنداوي واللاعبين الفائزين والمشاركين والمشرفين بالميداليات.