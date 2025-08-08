الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة

وأشادت الكوادر الطبية بالدور الأردني المبذول في إغاثة أهالي قطاع غزة، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به الأردن على الساحة الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
-
ثلاثة توائم من عجلون يحققن تفوقًا لافتًا في الثانوية العامة
-
إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في حفل زفاف بالكرك
-
بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها
-
التعليم العالي: تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الاسبوع القادم
-
بلدية الزرقاء تنفذ حملة إزالة شاملة للاعتداءات على الأرصفة
-
الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة