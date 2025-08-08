السبت 2025-08-09 01:46 ص
 

الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة

الجمعة، 08-08-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-   وزعت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجبات الأرز على مئات الكوادر الطبية والمرضى ومرافقيهم في كل من مستشفى الحلو الدولي ومستشفى الشفاء الطبي.اضافة اعلان


وأشادت الكوادر الطبية بالدور الأردني المبذول في إغاثة أهالي قطاع غزة، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به الأردن على الساحة الدولية.
 
 
