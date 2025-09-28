الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية تعيدان تفعيل المخبز الخاص في غزة

الوكيل الإخباري- أعادت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تفعيل المخبز الخاص بهم، إذ وزعت خبز أكياس الطحين وقدمت الخبز بشكل مجاني للعائلات النازحة في مخيمات جنوب ووسط قطاع غزة.

وأكدت الحملة استمرارية عمل مخابزها لتقوم بتقديم خدمة مجانية للعائلات النازحة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناء القطاع لأكثر من عامين.



وأشارت الحملة إلى أن مخابزها جنوب ووسط القطاع تعمل حاليا بشكل دائم لتقدم هذه الأرغفة والتي تعتبر حياة للعائلات النازحة.



وأوضحت الحملة من خلال خطة عملها على استمرارية استهدافها مخيمات مهمشة لم تصل أي جهة خيرية سابقا أو حتى مؤسسات إغاثية لتلبية احتياجاتهم.