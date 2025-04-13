الحنيفات يبحث ونقابة مصدري الخضار تنظيم الاستيراد والتصدير

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه اليوم الأحد، في مكتبه، نقيب تجار مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، وأعضاء من النقابة، أبرز القضايا المتعلقة بتنظيم آليات استيراد وتصدير الخضار والفواكه.

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وأكد الحنيفات خلال اللقاء، أهمية ضمان توفر المنتجات الزراعية بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز سبل تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.