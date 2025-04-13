الحنيفات يبحث ونقابة مصدري الخضار تنظيم الاستيراد والتصدير

وأكد الحنيفات خلال اللقاء، أهمية ضمان توفر المنتجات الزراعية بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز سبل تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لوضع الرزنامة الزراعية، وبالشراكة مع الأطراف كافة من اتحاد مزارعين ونقابات.
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