روسيا: انخفاض معدل البطالة إلى 2.2 بالمئة

وأوضحت الحكومة الروسية في بيان صحفي، أن هذا التراجع يعكس استقرار سوق العمل وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن قطاعي الصناعة والخدمات ساهما بشكلٍ رئيسي في خلق فرص عمل جديدة.
