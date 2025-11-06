الخميس 2025-11-06 09:36 م
 

روسيا: انخفاض معدل البطالة إلى 2.2 بالمئة

الخميس، 06-11-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى 2.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بنحو 3.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الحكومة الروسية في بيان صحفي، أن هذا التراجع يعكس استقرار سوق العمل وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن قطاعي الصناعة والخدمات ساهما بشكلٍ رئيسي في خلق فرص عمل جديدة.


بترا

 
 
