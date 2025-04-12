الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الدومينيكان الصديقة، بضحايا انهيار سقف مبنى في العاصمة سانتو دومينغو، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

