الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
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