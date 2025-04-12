السبت 2025-04-12 08:31 م
 

الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 12-04-2025 07:12 م
الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الدومينيكان الصديقة، بضحايا انهيار سقف مبنى في العاصمة سانتو دومينغو، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن

جنود الاحتلال خلال توغلهم في رفح مطلع الشهر الجاري

فلسطين بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: سنناقش مع أميركا إطارًا لاتفاق نووي محتمل السبت المقبل

محكمة في تركيا

عربي ودولي تركيا.. السجن 100 عام لجواسيس "الموساد"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

أمرت النيابة بالحفظ على مالك العقار

منوعات نجت من انهيار عقار منذ سنوات وماتت في كارثة الإسكندرية

كوادر المستشفيات الميدانية الأردنية في فلسطين

أخبار محلية المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم

المحامي عبد الكريم الكيلاني

أخبار محلية المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون



 
 





الأكثر مشاهدة