الخميس 2025-12-18 05:33 م

أمازون وميتا تطلقان تطبيق Instagram for TV لمشاهدة الريلز على التلفزيون

تع
تعبيرية
الخميس، 18-12-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركتا أمازون وميتا عن إطلاق تطبيق Instagram for TV، الذي يمكّن مستخدمي إنستغرام من مشاهدة ومشاركة مقاطع الريلز على شاشات التلفزيون، بهدف توسيع تجربة المحتوى القصير خارج الهواتف الذكية.

اضافة اعلان


التطبيق متاح للتحميل عبر متجر أمازون على مجموعة من أجهزة Fire TV، ويدعم تسجيل الدخول لعدة حسابات، ما يتيح استخدام ما يصل إلى خمسة حسابات مختلفة على الجهاز نفسه داخل المنزل.

 

ويتيح التطبيق للمستخدمين:
مشاهدة الريلز على الشاشات الكبيرة
الإعجاب والتعليق والمشاركة
البحث عن صناع المحتوى واستكشاف الموضوعات المفضلة
عرض المحتوى المقترح وفق نفس خوارزمية إنستغرام في الهواتف


ويشمل التوفر حالياً أجهزة مثل: Fire TV Stick HD، Fire TV Stick 4K Plus، Fire TV Stick 4K Max، Fire TV 2-Series و4-Series، وFire TV Omni QLED Series.

 

ويأتي هذا التطوير في سياق دمج منصات التواصل الاجتماعي مع التلفزيونات، لتعزيز استهلاك المحتوى القصير وجذب جمهور أكبر داخل المنازل.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف

أخبار محلية عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف

ل

أخبار محلية مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد

ا

أخبار محلية تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

ع

أخبار محلية مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي

الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية

"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية

أخبار محلية "التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم



 






الأكثر مشاهدة