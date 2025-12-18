أمازون وميتا تطلقان تطبيق Instagram for TV لمشاهدة الريلز على التلفزيون

التطبيق متاح للتحميل عبر متجر أمازون على مجموعة من أجهزة Fire TV، ويدعم تسجيل الدخول لعدة حسابات، ما يتيح استخدام ما يصل إلى خمسة حسابات مختلفة على الجهاز نفسه داخل المنزل.
مشاهدة الريلز على الشاشات الكبيرة
الإعجاب والتعليق والمشاركة
البحث عن صناع المحتوى واستكشاف الموضوعات المفضلة
عرض المحتوى المقترح وفق نفس خوارزمية إنستغرام في الهواتف
ويشمل التوفر حالياً أجهزة مثل: Fire TV Stick HD، Fire TV Stick 4K Plus، Fire TV Stick 4K Max، Fire TV 2-Series و4-Series، وFire TV Omni QLED Series.
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند
-
دول تحظر واتساب - اسماء
-
لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك
-
حقائق غريبة وتطبيقات غير متوقعة لشبكة الواي فاي
-
بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟
-
مع إصدار مبكر.. 4 هواتف آيفون جديدة في 2026
-
أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2
-
تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان