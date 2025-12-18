أمازون وميتا تطلقان تطبيق Instagram for TV لمشاهدة الريلز على التلفزيون

الوكيل الإخباري- أعلنت شركتا أمازون وميتا عن إطلاق تطبيق Instagram for TV، الذي يمكّن مستخدمي إنستغرام من مشاهدة ومشاركة مقاطع الريلز على شاشات التلفزيون، بهدف توسيع تجربة المحتوى القصير خارج الهواتف الذكية.

التطبيق متاح للتحميل عبر متجر أمازون على مجموعة من أجهزة Fire TV، ويدعم تسجيل الدخول لعدة حسابات، ما يتيح استخدام ما يصل إلى خمسة حسابات مختلفة على الجهاز نفسه داخل المنزل.

ويتيح التطبيق للمستخدمين:

مشاهدة الريلز على الشاشات الكبيرة

الإعجاب والتعليق والمشاركة

البحث عن صناع المحتوى واستكشاف الموضوعات المفضلة

عرض المحتوى المقترح وفق نفس خوارزمية إنستغرام في الهواتف



ويشمل التوفر حالياً أجهزة مثل: Fire TV Stick HD، Fire TV Stick 4K Plus، Fire TV Stick 4K Max، Fire TV 2-Series و4-Series، وFire TV Omni QLED Series.

ويأتي هذا التطوير في سياق دمج منصات التواصل الاجتماعي مع التلفزيونات، لتعزيز استهلاك المحتوى القصير وجذب جمهور أكبر داخل المنازل.