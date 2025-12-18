هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب ؟ - فيديو

وأوضح المصدر أن استاد لوسيل، الذي يستضيف المباراة، مزوّد بسقف متحرك ونظام تصريف أمطار متطور، ما يضمن إقامة اللقاء في موعده المحدد دون أي تأجيل أو تغيير، رغم الأجواء الماطرة.
وفي سياق متصل، قرر حكم مباراة السعودية والإمارات، المقامة على استاد خليفة الدولي ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، تأخير انطلاق الشوط الثاني بسبب غزارة الأمطار التي شهدها الملعب.
وتتجه أنظار الجماهير الأردنية والعربية مساء اليوم إلى استاد لوسيل في الدوحة، حيث يخوض منتخب النشامى مواجهة تاريخية أمام المنتخب المغربي في نهائي النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب، وسط تساقط الأمطار في العاصمة القطرية الدوحة .
وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل طموح المنتخب الأردني لتحقيق إنجاز عربي جديد، مقابل سعي المنتخب المغربي للتتويج بلقب البطولة.
