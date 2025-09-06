الديوان الملكي يعزي عشيرة الغنيمات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
