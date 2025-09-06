الديوان الملكي يعزي عشيرة الغنيمات

08:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745043 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الغنيمات، بوفاة الدكتور مصطفى عبدالقادر الغنيمات، والد العميد الطبيب مالك الغنيمات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.