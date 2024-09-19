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الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

العيسوي يعزي عشيرة القطيشات
العيسوي يعزي عشيرة القطيشات
الخميس، 19-09-2024 06:01 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات، بوفاة عبدالحميد القطيشات ومحمد زهير القطيشات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة القطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
gnews

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