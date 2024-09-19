الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة القطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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