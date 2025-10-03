تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول

الوكيل الإخباري- شهد مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، هبوطاً طفيفاً في أيلول 2025، مسجلاً 128.8 نقطة مقابل 129.7 نقطة في آب.

اضافة اعلان



وتأثر المؤشر بانخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية، فيما صعدت أسعار اللحوم لتسجل مستوى قياسياً جديداً.



ورغم هذا التراجع الشهري، يبقى المؤشر أعلى بنحو 3.4 بالمئة مقارنة مع أيلول 2024، لكنه ما زال بعيداً عن ذروته التاريخية في آذار 2022 حين قفز إلى مستويات غير مسبوقة، وفقًا لشبكة (سي إن إن).



وتراجع مؤشر الحبوب إلى 105 نقاط، بانخفاض 0.6 بالمئة عن آب و7.5 بالمئة على أساس سنوي.



وواصلت أسعار القمح الهبوط للشهر الثالث بفعل ضعف الطلب وتأكيد وفرة المحاصيل في روسيا وأميركا الشمالية، بينما ضغطت وفرة المعروض في البرازيل والولايات المتحدة، إلى جانب تعليق الضرائب مؤقتاً على صادرات الحبوب في الأرجنتين، على أسعار الذرة.



في المقابل، ارتفعت أسعار الشعير والذرة الرفيعة، بينما تراجعت أسعار الأرز مدفوعة بتباطؤ الطلب من الفلبين وعدة دول إفريقية، فيما بلغ مؤشر الزيوت النباتية 167.9 نقطة متراجعاً 0.7 بالمئة شهرياً، لكنه بقي أعلى بنحو 18 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



وجاء الهبوط مدفوعاً بانخفاض أسعار زيت النخيل بعد ارتفاع المخزونات الماليزية إلى أعلى مستوى في 20 شهراً، إلى جانب تراجع أسعار زيت الصويا نتيجة وفرة الإمدادات الأرجنتينية عقب تعليق الضرائب على التصدير.



في المقابل، دعمت أزمة المعروض في البحر الأسود وأوروبا ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس واللفت.

وقفز مؤشر اللحوم إلى 127.8 نقطة، مرتفعاً 0.7 بالمئة شهرياً و6.6 بالمئة سنوياً، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.



وارتفعت أسعار لحوم الأبقار بقوة مع تزايد الطلب الأميركي وتراجع المعروض المحلي، ما عزز الواردات من أستراليا والبرازيل رغم فرض رسوم أعلى. كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام بسبب ضعف المعروض من أوقيانوسيا.



في المقابل، استقرت أسعار لحوم الدواجن نتيجة توازن الأسواق، رغم القيود المفروضة بسبب إنفلونزا الطيور في بعض المناطق.



وتراجع مؤشر الألبان إلى 148.3 نقطة، بانخفاض 2.6 بالمئة عن آب لكنه بقي أعلى بنحو 9 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام، بينما انخفضت أسعار مسحوق الحليب الخالي والدسم بنسب تراوحت بين 3 و4 بالمئة؛ وتراجعت أسعار الجبن بشكل طفيف مع ثبات الإنتاج الأوروبي وارتفاع الطلب في أوقيانوسيا .

وهوى مؤشر السكر إلى 99.4 نقطة، متراجعاً 4.1 بالمئة شهرياً و21.3 بالمئة سنوياً، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2021.



وجاء الهبوط مدفوعاً بزيادة الإنتاج في البرازيل، مدعوماً بالطقس الجيد وارتفاع حجم العصير المخصص لإنتاج السكر، إلى جانب توقعات إيجابية للموسم الزراعي في الهند وتايلاند.



وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2025 إلى 2.971 مليار طن، بزيادة 3.8 بالمئة عن العام الماضي، وهو أكبر صعود سنوي منذ 2013، مدفوعة بارتفاع إنتاج القمح والذرة والأرز.