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الزراعة: تقنية التتبع الإلكتروني لضمان جودة الزيت والعسل في مهرجان الزيتون

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 02-12-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن تقنية التتبع الإلكتروني من أهم التقنيات التي وظفتها الوزارة في مهرجان الزيتون.

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ولفت في بيان اليوم الاثنين، أن هذه التقنيات ستمكن زوار المهرجان من معرفة جودة المنتج من خلال تتبع سلاسل توريد المنتج الزراعي من العسل والزيت، وتطبيق أنظمة تتبع المنتج ومراقبته خلال عملية الإنتاج الأمر الذي سيعزز الأمن الغذائي، وتسليط الضوء على جودة المنتج وسلامته الأمر الذي سينعكس إيجابا على القيمة التسويقية، وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات السيدات وصغار المزارعين في أرض مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية .


من جانبه، بين نائب الرئيس لشؤون التسويق والاتصال المؤسسي في شركة انكيوب العالمية مصطفى الكيلاني، إن التقنية الإلكترونية تمكن رواد المهرجان من معرفة معلومات موثوقة ودقيقة لتتبع صحة فحص الزيت التقني والحسي من جهة موثوقة وهي وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.


وأضاف الكيلاني أن التتبع الإلكتروني على منتج العسل يشمل أيضا الفحص المعتمد واعتمادية النحال لدى الجهات الرسمية، وتقييم الخدمة، ويتم في الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع نقابة النحالين الأردنيين والاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين.

 
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