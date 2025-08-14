الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين

الوكيل الإخباري- استنكر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية، خالد الزيود، بأشد العبارات، التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بما أسماه بـ”إسرائيل الكبرى” والتي تضمنت أوهامه الباطلة وأحلامه الخائبة حول ضم أراضٍ من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر.

