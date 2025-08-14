الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين

وقال الزيود في بيان إن هذه المزاعم المرفوضة جملة وتفصيلاً لا تعدو كونها أحلامًا استعمارية مريضة، تكشف عن الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني القائم على التوسع وتهديد استقرار المنطقة وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الرشيدة والعروبية كابرا عن كابر، يمتلك مناعة وطنية صلبة وجيشًا عربيًا مصونًا وشعبًا وفيًا، قادرين جميعًا على حماية الأرض والسيادة والهوية من أي اعتداء أو مؤامرة، مضيفًا أن تراب الأردن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به.
وشدد الزيود على أن أي محاولات لتمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني ستواجه برفض قاطع من جميع أبناء الأردن، وفي مقدمتهم عمال قطاع البترول والكيماويات، الذين كانوا وما زالوا في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن وقضاياه العادلة.
وأشار إلى أن موقف الأردن الرسمي والشعبي ثابت وراسخ في رفض المشاريع التوسعية، وأن تصريحات نتنياهو ليست سوى إعادة إنتاج لأطماع قديمة، ستتحطم على صخرة وحدة الصف الأردني وإرادته الوطنية التي لا تلين.
واختتم الزيود بالتأكيد على أن وحدة الشعب الأردني خلف قيادته، وتلاحمه مع جيشه وأجهزته الأمنية، هي الحصن المنيع الذي سيبقى يذود عن الوطن ويحمي قضيته المركزية، فلسطين، من كل المؤامرات، مهما تعددت أشكالها أو تبدلت وجوهها.
