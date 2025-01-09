السعودية تقرر ابعاد أردني وعدم السماح له بالعودة

وفي التفاصيل، شهّرت وزارة التجارة السعودية بصاحب معمل حلويات والمدير المسؤول، من الجنسية السعودية والأردنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة الغش في تصنيع الحلويات بحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولا تحمل بيانات تجارية.
تمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء قيامها بجولاتها التفتيشية في مدينة حائل من ضبط منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، كانت تستخدم في تصنيع وإعداد الحلويات، كما رصدت سوء تخزين المواد الأولية ومخالفة اشتراطات سلامة الأغذية.
وقد نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، وإبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقة المخالفين.
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