بسبب مزحة.. مصرع طفل مصري دهساً في مصر (صورة)

تعبيرية
 
الخميس، 06-11-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة الإسماعيلية حادثاً مأساوياً، يوم الأربعاء، راح ضحيته طفل يُدعى إياد، طالب بالصف الأول الإعدادي، بعد أن دهسته حافلة نقل الطلاب داخل المجمع التعليمي إثر سقوطه تحت عجلاتها بسبب مزاح أحد زملائه أثناء الصعود إليها.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود وإدارة المدرسة.

Image1_1120256102746954019404.jpg

 

ارم نيوز 


 
 
