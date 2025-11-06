بسبب مزحة.. مصرع طفل مصري دهساً في مصر (صورة)

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود وإدارة المدرسة.
