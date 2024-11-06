السفارة الهولندية تعلن عن إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني في إربد

وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إن شركة "وورلد ووترنت" لخدمات ومرافق المياه العامة في أمستردام، أنهت بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، تنفيذ المشروع الذي بلغت تكلفته 5.6 مليون يورو، بتمويل من السفارة الهولندية في الأردن.
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