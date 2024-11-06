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السفارة الهولندية تعلن عن إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني في إربد

اربد
إربد
الأربعاء، 06-11-2024 06:51 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السفارة الهولندية في عمّان، عن إتمام مشروع المياه الهولندي - الأردني بعد شراكة استمرت 4 سنوات لإعادة تأهيل وتطوير شبكات الصرف الصحي في إربد، بما يخدم أكثر من 125 ألف شخص.

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وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إن شركة "وورلد ووترنت" لخدمات ومرافق المياه العامة في أمستردام، أنهت بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، تنفيذ المشروع الذي بلغت تكلفته 5.6 مليون يورو، بتمويل من السفارة الهولندية في الأردن.

 
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