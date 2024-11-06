السفارة الهولندية تعلن عن إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الهولندية في عمّان، عن إتمام مشروع المياه الهولندي - الأردني بعد شراكة استمرت 4 سنوات لإعادة تأهيل وتطوير شبكات الصرف الصحي في إربد، بما يخدم أكثر من 125 ألف شخص.

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