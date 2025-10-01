السفير سائد الردايده يقدّم أوراق اعتماده رئيسًا لبعثة الأردن في سنغافورة

ونقل السفير الردايده تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس شانموغراتنام، وتمنياته للشعب السنغافوري الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس شانموغراتنام نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة السنغافورية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد ممثّلون عن وزارة الخارجية السنغافورية، وأركان السفارة الأردنية في سنغافورة.
