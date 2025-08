السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة جعفر حسان

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان.

وتالياً السير الذاتية للوزراء:



رائد العدوان وزيرا للشباب



مفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب

أمين عام وزارة الداخلية

شغل منصب محافظ الزرقاء.

عمل مديرًا للتنمية المحلية بدرجة محافظ، قبل نقله إلى منصب محافظ الزرقاء.

تولى أيضًا منصب مدير مديرية حقوق الإنسان في الأردن لمدة عام.

إلى جانب ذلك، شغل مدير مشروع التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن لمدة أربع سنوات، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، أشرف على تنفيذ خططه واستراتيجياته.

شغل منصب مدير مديرية الرقابة والتفتيش في محافظة جرش بين عامي 2006 و2010.

بدأ مسيرته العملية في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، حيث عمل لمدة 14 عامًا (1992–2006) في عدة مناصب إدارية.

عبداللطيف أحمد النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

تاريخ الميلاد: 23 شباط 1976

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في القانون

شغل النجداوي

الأمين العام رئاسة الوزراء 2022-حتى الآن

الأمين العام المحكمة الدستورية 2019

الأمين العام ديوان التشريع والرأي 2007

قائم بأعمال أمين عام ديوان التشريع والرأي 2006

مساعد الأمين العام ديوان التشريع والرأي 2005

مدير إداري في ديوان التشريع والرأي 2003

باحث قانوني في ديوان التشريع والرأي 2001

نضال مرضي القطامين وزيرا للنقل

مكان وتاريخ الولاده: الطفيله 1961

المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة مدنية (مرتبة الشرف) من بريطانيا عام 1983

دبلوم عالي في السلامة المرورية على الطرق السويد 1992

دراسات عليا في هندسة الطرق

اهم المناصب التي شغلها:

أستاذ في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.

أستاذ في كلية الهندسة في جامعة مؤتة.

أستاذ في كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية.

مدير للعلاقات الدولية في جامعة مؤتة.

عميد للبحث العلمي وعميد للدراسات العليا في الجامعة الهاشمية.

مستشار هندسي لسلطة إقليم البتراء – وزارة السياحة والآثار الأردنية.

عضو معهد هندسة الطرق والنقل – بريطانيا.

عضو نقابة المهندسين – الأردن.

عضو نقابة المهندسين – بريطانيا.

عضو في مجلس النواب السابع عشر

وزير العمل 2012-2013

وزير العمل ووزير السياحة والاثار 2016

ابراهيم محفوظ عطاالله البدور وزيرا للصحة

مواليد: 19-3-1978

خريج مدرسة الشوبك الثانويه للبنين سنة 1996

بكالوريوس طب وجراحة عامة / جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية -2002

الإقامة والاختصاص في جراحة الدماغ والعمود الفقري /مدينة الحسين الطبية 2001-2004

الزمالة البريطانية في جراحة العمود الفقري -لندن

حاليا رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري -المستشفى الاسلامي

رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في البرلمان الاردني 2019.

رئيس اللجنة الصحية والبيئة في البرلمان الاردني 2018

رئيس كتلة وطن النيابية 2016-2018

عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الاردن 2019 حتى الآن.

رئيس لجنة التعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان 2019 حتى الآن.

عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية في الاردن 2021.

ممتحن المجلس الطبي لاختصاص جراحة الاعصاب والدماغ بالبورد الاردني.

عضو مجلس النواب الثامن عشر.

عضو مجلس الأعيان التاسع والعشرون

صائب خريسات وزيرا للزراعة



يحمل خريسات شهادة الدكتوراة في تكوين التربة واستعمالات وإدارة الأراضي من جامعة نيو مكسيكو في الولايات المتحدة (1993)، ودرجة الماجستير في تكوين وتصنيف التربة من الجامعة الأردنية (1987)، ودرجة البكالوريوس في التربة والري من الجامعة الأردنية (1984).

المناصب الأكاديمية والإدارية البارزة:

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا (2018–2021).

عميد كلية الزراعة – جامعة العلوم والتكنولوجيا (2015–2016).

نائب عميد البحث العلمي – جامعة العلوم والتكنولوجيا (2004–2006).

أستاذ زائر بمنحة فولبرايت – جامعة نيفادا، لاس فيغاس (2002–2003).

كبير الباحثين – جامعة نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية (2003).

مستشار فني رئيس – مشروع "دعم الأردن للتأقلم مع تغيّر المناخ" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو (2009–2013).

عضوية المجالس واللجان:

عضو الفريق التقني الحكومي الدولي المعني بالتربة – منظمة الفاو (منذ 2015).

عضو مجموعة بحوث تغيّر المناخ التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (منذ 2013).

عضو اللجنة الوطنية الأردنية للتصحر (منذ 2014).

عضو لجنة التحكيم – جائزة الباحثين العرب / مؤسسة شومان (2016).

عضو لجنة الزراعة والطب البيطري – صندوق دعم البحث العلمي / وزارة التعليم العالي (2015–2016).

عضو اللجنة التوجيهية لمشروع "تحسين إدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي" (2012–2015).



عضو مجالس أمناء جامعات: الشرق الأوسط، عجلون الوطنية، إربد الأهلية (بين 1999 و2017).

المستشار العلمي وعضو هيئة التحرير للمجلة العالمية للبحوث البيئية (2006–2008).

عضو في لجنة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) – مجموعة البيئة، وعدة لجان وطنية أخرى

طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار

سنة الميلاد: 1975

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية- بكالوريوس هندسة ميكانيكية 1998

جامعة هيرتفورد شاير – ماجستير في تقنيات التصنيع المتقدمة والإدارة 1999

جامعة هيرتفورد شاير – دكتوراة في إدارة الجودة والتصنيع 2002

مستشار في رؤية التحديث الاقتصادي

خبير في الإدارة التنفيذية والمؤسسية

المدير الإداري في شركة الرابط الاستشارية

المدير التنفيذي للتميز التجاري- شركة فاين

أخصائي أداء العمليات – تيسكو

مستشار تحسين التصنيع- شركة بريسجن إنجنيرينغ

باحث صناعي- جامعة هيرتفوردشاير

مهندس تحسين جودة- مختبرات بيل التابعة لشركة لوسنت تكنولوجيز



بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام

سنة الميلاد: 1966

مكان الولادة: القدس

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس هندسة المعمارية

الخبرات العملية:

عضو في مجلس الأعيان الثلاثين

عضو لجنة تحديث القطاع العام (2022)

الأمينة العامة لديوان الخدمة المدنية

مديرة إدارة التطوير المؤسسي والسياسات/ رئاسة الوزراء (بمستوى أمين عام)

الأمينة العامة لوزارة تطوير القطاع العام

نائبة الأمين العام لسياسات وبرنامج حزب إرادة

الأمينة العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

الأمينة العامة المساعد لشؤون السياسات والتطوير المؤسسي/ الهيئة المستقلة للانتخاب

الأمينة العامة المساعد / اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.

يحمل سليمان درجة الدكتوراة في علوم المحاصيل والتربة من جامعة ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية (1999)، إضافة إلى درجتي الماجستير والبكالوريوس في علوم التربة والري من الجامعة الأردنية (1995 و1992 على التوالي).



أستاذ في فيزياء التربة البيئية في قسم الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان، ويتمتع بخبرة أكاديمية وبحثية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات إدارة المياه والزراعة والبيئة.



تدرّج الدكتور سليمان في المناصب الأكاديمية، حيث يشغل رتبة أستاذ منذ عام 2013، وتولى سابقًا رئاسة قسم الأراضي والمياه والبيئة بين عامي 2010 و2012. كما عمل أستاذًا زائرًا وباحثًا في عدة جامعات أمريكية مرموقة، من بينها جامعة فلوريدا، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة هامبتون، وجامعة جورجيا، وجامعة باكنيل.



تتركز خبراته العلمية في مجالات نمذجة المياه الزراعية، ومحاكاة نمو المحاصيل، وتقييم تأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي واحتياجات المياه، والتفاعل بين التربة والغلاف الجوي، ونمذجة التبخر والنقل باستخدام بيانات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب التخصص في فيزياء التربة والهيدرولوجيا البيئية.

شارك الدكتور أيمن سليمان في تنفيذ عدد كبير من المشاريع البحثية الإقليمية والدولية الممولة من مؤسسات مرموقة، من بينها الاتحاد الأوروبي، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، منظمة ICARDA، برنامج الناتو للسلام والأمن، هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. وقد ركزت مشاريعه على الأمن الغذائي، وإدارة ندرة المياه، ورصد التصحر، وتطبيقات النمذجة البيئية.



نال الدكتور سليمان جوائز وتكريمات أكاديمية مرموقة، من أبرزها جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية لدورتين (2009/2010 و2011/2012)، وجائزة الباحث العربي المتميز من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2008–2009)، وجائزة أفضل ورقة علمية في مؤتمر الموارد المائية في البيئات الجافة بالرياض عام 2008. كما أدرجت سيرته الذاتية في موسوعة "Marquis Who’s Who in the World" في نسختها لعام 2005.

عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار