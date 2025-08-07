إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم

وتعقد الوزارة مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة السادسة مساءً، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يُعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.
خطة أمنية ومرورية
وتُباشر مديرية الأمن العام تطبيق خطة أمنية ومرورية مشددة، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير الأجواء الآمنة للمواطنين، والحيلولة دون وقوع أي تجاوزات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المعيقة، والخروج من المركبات.
وأكدت المديرية في بيان، أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية، وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وتشمل الخطة انتشاراً واسعاً لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر.
وأوضحت المديرية أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستُضاعف الغرامة المقررة.
وأهابت بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين في استخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم.
وتمنّت مديرية الأمن العام النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، داعية إلى التعاون والعمل بشراكة لحماية المجتمع من خلال نبذ التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ودعم الجهود الأمنية والقانونية، والإبلاغ عن أي مظاهر سلبية على رقم الطوارئ الموحد (911)، أو إرسال الشكاوى والمشاهدات على الرقم المخصص عبر تطبيق واتساب (0797911911)، حيث سيتم متابعتها بحزم وسرية تامة.
-
أخبار متعلقة
-
اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء
-
حريق مركبة يتسبب في أزمة سير بشارع الصناعة باتجاه خلدا
-
الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي
-
استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية
-
تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم
-
طلبة التوجيهي جيل 2008 يختتمون اليوم امتحاناتهم
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني