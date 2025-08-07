إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون متاحة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، عبر الرابط الإلكتروني: http://tawjihi.jo.

اضافة اعلان