الشواربة يبحث والسفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأمانة وبلديات سيدني.

واستعرض خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الأسترالية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين.