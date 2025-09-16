الشواربة يبحث والسفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون

واستعرض خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الأسترالية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين.
من جهته، أثنى لينش على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، مشيدا بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها.
