الثلاثاء 2025-09-16 08:28 م
 

الشواربة يبحث والسفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون

ل
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 16-09-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأمانة وبلديات سيدني.

اضافة اعلان


واستعرض خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الأسترالية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين.


من جهته، أثنى لينش على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، مشيدا بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدًا

طب وصحة 4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدًا

ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025

أخبار محلية ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025

صراع النيل يتصاعد .. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا

عربي ودولي صراع النيل يتصاعد .. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا

ل

فلسطين نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع

خارطة طريق ثلاثية لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري

أخبار محلية خارطة طريق ثلاثية لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري

ن

المرأة والجمال سر العيون الزرقاء.. جمال يخفي حقيقة علمية

ا

فلسطين إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

م

أخبار محلية الأردن.. حظر تصدير أي مواد نووية دون الحصول على موافقات رسمية



 
 





الأكثر مشاهدة