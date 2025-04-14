الإثنين 2025-04-14 01:02 م
 

الصغير: قانون الأراضي الجديد قطع لشريان الاستثمار

فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
 
الإثنين، 14-04-2025 11:44 ص
الوكيل الإخباري- مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد يُعد صفعة قاسية للاستثمار العقاري في الأردن، وجريمة اقتصادية مكتملة الأركان، فبدل أن يكون حافزًا لجذب أموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم، جاء ليطردهم ويدفعهم بعيدًا. اضافة اعلان


القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه. 

القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.

بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.

الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.  

هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.

وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025

فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات غاز البلاستيكية

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

ف

شؤون برلمانية النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة

تعبيرية

أخبار محلية الإعلان عن منح لجميع المراحل الدراسية .. رابط

رئاسة الوزراء

أخبار محلية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025

ل

أخبار محلية الأردن يشارك في أكبر مؤتمر عالمي لحماية السلاحف البحرية

صندوق الطاقة المتجددة

أخبار محلية تنويه مهم صادر من صندوق الطاقة المتجددة



 
 





الأكثر مشاهدة