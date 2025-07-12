نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

وتُعد فعالية "اليوم الأولمبي" مناسبة عالمية تحتفل بالرياضة والنشاط البدني، تُقام سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، التي مثلت انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الحديثة.
وانطلقت الفعالية من شارع الأعمدة في مدينة جرش الأثرية، حيث تم إيقاد الشعلة الأولمبية على يد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى وجوليانا الصادق، في مشهد احتفالي جسد روح الأولمبياد وأهمية الرياضة في حياة الشعوب وتخلل الفعالية التعريف بعدد من الرياضات وسط مشاركة نجوم الرياضة الأردنية.
وتزامناً مع اليوم الأولمبي، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مبادرة "يلا نتحرك" – النسخة العربية من حملة "Let’s Move" – التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للرياضة على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وحيوية.
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