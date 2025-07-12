نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

الوكيل الإخباري- حضر نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم السبت، فعالية "اليوم الأولمبي" والتي أُقيمت في محافظة جرش.

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وتُعد فعالية "اليوم الأولمبي" مناسبة عالمية تحتفل بالرياضة والنشاط البدني، تُقام سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، التي مثلت انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الحديثة.



وانطلقت الفعالية من شارع الأعمدة في مدينة جرش الأثرية، حيث تم إيقاد الشعلة الأولمبية على يد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى وجوليانا الصادق، في مشهد احتفالي جسد روح الأولمبياد وأهمية الرياضة في حياة الشعوب وتخلل الفعالية التعريف بعدد من الرياضات وسط مشاركة نجوم الرياضة الأردنية.