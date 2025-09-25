الصفدي: الأطفال في غزة هم من يثبتون أحقية وكالة الأونروا

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواجه خطر الانهيار.

اضافة اعلان



جاء ذلك في كلمة للصفدي، الخميس، خلال الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا، برئاسة مشتركة بين الأردن وإسبانيا والبرازيل، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف الصفدي، أن الأونروا "تختنق مالياً"، ومع نهاية الشهر الحالي، إذا لم تحصل على التمويل اللازم فإنها لن تتمكن من الاستمرار بالعمل، مضيفا أنه "يتم شن حملة اغتيال سياسي ضد الأونروا قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل، لأن الأونروا تمثل حق اللاجئين الفلسطينيين، ولأن الأونروا تمثل الأمل للاجئين الفلسطينيين".



وقال إن الأونروا "تمثل الأمل للاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً أن "الأطفال الجوعى والأمهات في غزة هم من يثبتون أحقية الوكالة".



وتابع "لستُ مضطرًا للدفاع عن الأونروا. أطفال غزة الجائعون يُدافعون عنها بشدة. الأمهات اللواتي يشاهدن أطفالهن يختفون أمام أعينهن يُدافعن عن الأونروا. 600 ألف طالب أو أكثر في غزة، لم يذهبوا إلى المدرسة منذ عامين، يُدافعون عن الأونروا".



وأشار إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين بنوا حياتهم عبر مدارس الأونروا خلال الأعوام الماضية، ما يجعل استمرار عمل الوكالة ضرورة إنسانية وسياسية.



وأوضح الصفدي، أنه من غير المعقول أن يستمر عضوا في الأمم المتحدة بخرق قوانين الأمم المتحدة، وارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء في غزة، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.



وبين وزير الخارجية أن وكالة الأونروا قدمت التضحية القصوى حيث "قتل المئات من موظفيها وعلى الرغم من ذلك استمروا في تقديم المساعدة".