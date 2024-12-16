الصفدي: لحظة تاريخية تستوجب وقوفنا جميعا مع الشعب السوري

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر منصة اكس اليوم الاثنين، "لحظة تاريخيّة في سوريا الشقيقة تستوجب وقوفنا جميعا فيها مع الشعب السوري الشقيق؛ لمساعدته على أن ينطلق منها نحو منجز تاريخي يتمثل في بناء مستقبل يصوغه السوريون، ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وحقوق كل السوريين".

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