الصفدي: لحظة تاريخية تستوجب وقوفنا جميعا مع الشعب السوري

وأضاف أن "اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها".
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