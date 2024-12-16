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الصفدي: لحظة تاريخية تستوجب وقوفنا جميعا مع الشعب السوري

أيمن الصفدي
الصفدي
الإثنين، 16-12-2024 10:19 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر منصة اكس اليوم الاثنين، "لحظة تاريخيّة في سوريا الشقيقة تستوجب وقوفنا جميعا فيها مع الشعب السوري الشقيق؛ لمساعدته على أن ينطلق منها نحو منجز تاريخي يتمثل في بناء مستقبل يصوغه السوريون، ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وحقوق كل السوريين".

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وأضاف أن "اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها".

 
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