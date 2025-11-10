الإثنين 2025-11-10 06:53 م
 

توقيع اتفاقية ترتيب شؤون الحجاج الأردنيين وعرب 48
 
الإثنين، 10-11-2025 05:42 م
الوكيل الإخباري-  وقَعَّ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، اتفاقية ترتيب شؤون حجاج المملكة وعرب 48 للعام الهجري 1447، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين والاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم.اضافة اعلان


وحضر توقيع ، القنصل العام في جدة محمد حميد، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير الحج لؤي العرضان.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الخلايلة والوفد المرافق للمشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الخامسة، والذي يُقام تحت شعار "من مكة إلى العالم"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الفترة من 9 إلى 12 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة أكثر من 270 جهة محلية ودولية و225 متحدثًا، إلى جانب عقد نحو 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل متخصصة.
 
 
