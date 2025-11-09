إجراء عمليات نوعية ومتقدمة لجراحة الغدد الصماء بالأردن

ويعمل الجهازين على مراقبة الأعصاب الحساسة أثناء العمليات، ما يقلل من المضاعفات ويحمي الأعصاب أثناء استئصال الغدة الدرقية أو الغدد الأخرى، كما يعمل على تحديد الغدد جارات الدرقية بدقة عالية أثناء الجراحة، لحمايتها من التلف ويقلل من خطر المضاعفات بعد العملية.
وأكد العميد الطبيب سهل الحموري خلال ورشة العمل الجراحية، على حرص الخدمات الطبية الملكية للإرتقاء بالمهارات الطبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبني أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية التي تسهم بتطوير الكوادر الطبية وتعزيز مهاراتهم.
