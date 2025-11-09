إجراء عمليات نوعية ومتقدمة لجراحة الغدد الصماء بالأردن

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي برئاسة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري, عمليات نوعية ومتقدمة لجراحة الغدد الصماء، باستخدام جهاز مراقبة الأعصاب "Nerve Monitor"، وجهاز الفلورة الذاتية للغدة جارات الدرقية "Parathyroid Autofluorescence".

ويعمل الجهازين على مراقبة الأعصاب الحساسة أثناء العمليات، ما يقلل من المضاعفات ويحمي الأعصاب أثناء استئصال الغدة الدرقية أو الغدد الأخرى، كما يعمل على تحديد الغدد جارات الدرقية بدقة عالية أثناء الجراحة، لحمايتها من التلف ويقلل من خطر المضاعفات بعد العملية.