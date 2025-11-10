الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار الفلسطينية

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.
وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة على ذلك.
