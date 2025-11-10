الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مع صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن لمدة 3 أيام.

اضافة اعلان