الإثنين 2025-11-10 08:33 ص
 

الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الإثنين، 10-11-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مع صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن لمدة 3 أيام.

وأضاف -في بيان مقتضب- أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.

وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة على ذلك.

 
 
