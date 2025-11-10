حادث تصادم بين باص ومركبة على دوار خلدا

04:59 م

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين باص نقل عام ومركبة على دوار خلدا، وفق شهود عيان. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.



بدورها تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث للوقوف على أسباب الحادث .