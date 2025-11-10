حادث تصادم بين باص ومركبة على دوار خلدا

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
بدورها تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث للوقوف على أسباب الحادث .
-
أخبار متعلقة
-
منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا
-
حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء
-
وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا
-
العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري