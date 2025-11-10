وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 680 إلى 696 دولارا للطن بنسبة 2.4 بالمئة، وبنزين أوكتان 90 من 654 إلى 669 دولارا للطن بنسبة 2.3 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الديزل من 640 إلى 682 دولارا للطن بنسبة 6.6 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 675 إلى 716 دولارا للطن بنسبة 6.1 بالمئة.
في المقابل، انخفض معدل سعر زيت الوقود من 380 إلى 367 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 3.4 بالمئة، ومعدل سعر الغاز البترولي المسال من 480 إلى 464 دولارا للطن بنسبة 3.3 بالمئة.
واستقر معدل سعر خام برنت عند 65 دولارا للبرميل.
