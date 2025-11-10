الإثنين 2025-11-10 06:53 م
 

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا
الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا
 
الإثنين، 10-11-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-   كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن العثور على جزء من قدم بشرية في منطقة عين الباشا، اليوم الاثنين، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور عليها في أحد المواقع.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الجزء يعود لقدم مريض سكري كانت قد بُترت، وتم تسليمها له لدفنها، إلا أنّها لم تُدفن حسب الأصول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

عربي ودولي أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

ب

تكنولوجيا 7 دعاوى قضائية ضد ChatGPT تتهمه بالتحريض على الانتحار

ي

أخبار محلية "الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

ب

أسواق ومال مؤشر "نيكي" الياباني يرتفع أكثر من 1%

الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

أخبار محلية الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

ل

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة