الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا

وأوضح الناطق الإعلامي أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الجزء يعود لقدم مريض سكري كانت قد بُترت، وتم تسليمها له لدفنها، إلا أنّها لم تُدفن حسب الأصول.
