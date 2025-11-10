الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا

05:20 م

الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن العثور على جزء من قدم بشرية في منطقة عين الباشا، اليوم الاثنين، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور عليها في أحد المواقع. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الجزء يعود لقدم مريض سكري كانت قد بُترت، وتم تسليمها له لدفنها، إلا أنّها لم تُدفن حسب الأصول.

