الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد الصفدي والمشهداني استمرار العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وزيادة التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة, وأكدا دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتلبي حقوقهم وطموحاتهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
-
أخبار متعلقة
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا
-
التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية
-
ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية
-
"اليرموك" تنظم حفل تكريم لمجموعة من السيدات المتميزات
-
محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء