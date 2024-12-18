الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

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الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له. اضافة اعلان





وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وأكد الصفدي والمشهداني استمرار العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وزيادة التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.



وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة, وأكدا دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتلبي حقوقهم وطموحاتهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.