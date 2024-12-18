 
الأربعاء 2024-12-18 07:10 م
 

الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 18-12-2024 03:49 م
الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له.اضافة اعلان


وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الصفدي والمشهداني استمرار العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وزيادة التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. 

وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة, وأكدا دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتلبي حقوقهم وطموحاتهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

امطار

الطقس مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد

أخبار محلية بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

العيسوي يعزي عشيرة المريان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية

العقبة

أخبار محلية ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية



 




الأكثر مشاهدة