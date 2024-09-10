الصفدي يشارك باجتماع اللجنة الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية

كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل مقداد.
وقررت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد في وقت لاحق يتم التوافق عليه.
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