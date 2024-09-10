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الصفدي يشارك باجتماع اللجنة الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الثلاثاء، 10-09-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري-   شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل كامل للأزمة السورية، الذي عقد في القاهرة اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.اضافة اعلان


كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل مقداد.

وقررت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد في وقت لاحق يتم التوافق عليه.

 
gnews

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