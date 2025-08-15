الجمعة 2025-08-15 10:19 ص
 

غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس

الجمعة، 15-08-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب فلسطينيون اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة لليوم الرابع في ظل عزم تل أبيب على احتلال المدينة، وسط تواصل نسف المنازل في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة.

 
 
