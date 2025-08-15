غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة.
