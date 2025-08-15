غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب فلسطينيون اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة لليوم الرابع في ظل عزم تل أبيب على احتلال المدينة، وسط تواصل نسف المنازل في خان يونس جنوبي القطاع.

