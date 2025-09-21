الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

وتنعقد هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.
