الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الأحد، 21-09-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وتنعقد هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.
 
 
