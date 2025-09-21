الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

10:27 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وتنعقد هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.