الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم

الوكيل الإخباري-   يُشارك، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث يُسلّم الأردن رئاسة الدورة العادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.اضافة اعلان


ويترأّس الأردن اجتماع اللجنة الوزارية المُكلّفة بالتحرّك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية.

وتركّز أعمال الدورة على القضايا العربية المحورية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الأردنية والعربية المبذولة في حثّ دول غربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وتتضمن أعمال الجلسة مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والصومال، إلى جانب بحث سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي.

وستُبحث ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، لا سيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما يتناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغير المناخي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وكان مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة، السفير أمجد العضايلة، قد سلّم، الاثنين 1 أيلول 2025، خلال جلسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الرئاسة إلى ممثل دولة الإمارات.
 
 
