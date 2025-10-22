الأربعاء 2025-10-22 11:37 ص
 

الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 22-10-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، لقاءين منفصلين في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


ويستقبل الصفدي وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، حيث من المقرر أن يُدلي الوزيران بتصريحات صحفية مشتركة عقب الاجتماع.

ويلتقي الصفدي أيضا وزير الخارجية السويسري إيغنازيو كاسيس، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
