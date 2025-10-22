الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء

ويستقبل الصفدي وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، حيث من المقرر أن يُدلي الوزيران بتصريحات صحفية مشتركة عقب الاجتماع.
ويلتقي الصفدي أيضا وزير الخارجية السويسري إيغنازيو كاسيس، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
