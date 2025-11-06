المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

10:24 م

الوكيل الإخباري- أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تحذيرًا من أن عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، ومن المرجح أن يصنف ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة في سجل الرصد الذي يمتد لـ 176 عامًا.





تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يجتمع فيه قادة عالميون، في البرازيل لحضور قمة المناخ في مؤتمر"كوب 30" لمعالجة الآثار المتسارعة لتغير المناخ، وفقا لوكالة (سبوتنيك) .



ووفقًا لتقرير حالة المناخ السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت السنوات الأحد عشر الماضية، من عام 2015 إلى عام 2025، من بين أكثر الأعوام حرارة، ومن اللافت للنظر أن السنوات الثلاث الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يعكس سلسلة غير مسبوقة من درجات الحرارة العالمية الاستثنائية.



من المتوقع، أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2025 مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.42 درجة مئوية، مقتربًا من الأهداف الحاسمة التي حددتها اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، التي سعت إلى الحد من الاحترار إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين، مع السعي الأمثل إلى ألا يتجاوز 1.5 درجة مئوية للتخفيف من الآثار المناخية الشديدة.



وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه على الرغم من البيانات المُقلقة، فإن التعاون الدولي الحاسم والسياسات المناخية القوية لا تزال ضروريةً "لكبح جماح" ارتفاع درجات الحرارة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.

