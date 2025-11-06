الإسعافات الأولية لارتفاع مستوى ضغط الدم

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة إيرينا فولغينا الأستاذة المشاركة في قسم العلاج بكلية الطب بجامعة التعليم، أن التوتر غالبا ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.



ووفقا لها، تناول بعض الأطعمة أو التعرض لأشعة الشمس أو البقاء في أماكن خانقة أو حارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وتشير إلى أن الخطوة الأولى عند ارتفاع الضغط هي إزالة العوامل المسببة وتهيئة أقصى درجات الهدوء والراحة، مع توفير الهواء النقي، لأن نقص الأوكسجين قد يفاقم الحالة. لذلك، من المهم فتح النوافذ، وتخفيف الملابس الضيقة، ومساعدة المريض على الاستلقاء والاسترخاء.

وتؤكد الطبيبة أن من أبرز علامات ارتفاع الضغط: الصداع (خصوصا في مؤخرة الرأس أو دون موضع محدد)، والدوار، والغثيان، والتقيؤ، واضطراب الرؤية أو ظهور "نجوم" أمام العينين، إضافة إلى تدهور عام في الحالة الصحية. وتنبه إلى ضرورة تجنب أي مجهود بدني، أو الحمامات الساخنة، أو الساونا، أو الأطعمة الدسمة والحارة في هذه الحالة.



كما تحذر من تناول الأدوية بشكل عشوائي دون قياس الضغط، لأن أزمة الارتفاع الحاد أو الانخفاض المفاجئ قد تظهر بأعراض متشابهة. وتشدد على أنه عند تجاوز الضغط 160 ملم زئبق وظهور أعراض مثل اعوجاج الوجه أو صعوبة الكلام أو فقدان الوعي، يجب الاتصال الفوري بالإسعاف.



وتضيف أن الصداع ليس عرضا بسيطا، بل قد يكون إشارة إلى أمراض خطيرة، لذا يتطلب تشخيصا دقيقا ومتابعة طبية.