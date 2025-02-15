الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم الشرعية اليمنية، ودعم أمن واستقرار اليمن، وضرورة إنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة وبما يحفظ أمن اليمن واستقراره وسيادته.
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