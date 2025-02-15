الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

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ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.