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الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 15-02-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

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ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.


وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم الشرعية اليمنية، ودعم أمن واستقرار اليمن، وضرورة إنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة وبما يحفظ أمن اليمن واستقراره وسيادته.

 
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