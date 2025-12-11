"الصناعة": إدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الجوي

وأكدت الوزارة أنه تم تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتأمين احتياجات المخابز من مادة الطحين في ظل الظروف الجوية السائدة والمتوقع تعمقها اليوم.
وبينت أن كافة المخابز تعمل كالمعتاد في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز والمنتجات الأخرى.
وأشارت إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتساب: 065629045 / 065661176 - تطبيق الواتساب 0797527832.
-
أخبار متعلقة
-
"الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية
-
قرار من التنفيذ القضائي للتخفيف على المواطنين
-
مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي
-
السير للسائقين: لا تغادروا مركباتكم في حال تعطلها
-
مديرية الأمن العام توضح حالة الطرق
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس