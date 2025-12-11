"الصناعة": إدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الجوي

الخميس 2025-12-11 12:00 م

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، اتخاذ عدة إجراءات لإدامة عمل المخابز واستمرار عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز في ظل الظروف الجوية المتوقعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أنه تم تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتأمين احتياجات المخابز من مادة الطحين في ظل الظروف الجوية السائدة والمتوقع تعمقها اليوم.


وبينت أن كافة المخابز تعمل كالمعتاد في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز والمنتجات الأخرى.


وأشارت إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتساب: 065629045 / 065661176 - تطبيق الواتساب 0797527832.

 
 


