مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

