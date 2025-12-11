الخميس 2025-12-11 05:20 م

مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"

جلسة تشريعية لمجلس النواب
مجلس النواب
الخميس، 11-12-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأقر المجلس الموازنة للعام المقبل بعد تصويت 86 نائبا لصالح إقرار مشروع قانون الموازنة.

 
 


