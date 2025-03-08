الضريبة تعلن صرف رديات 22 ألف مكلف للأعوام 2023-2020

وأضاف أنه تم صرف الرديات المتعلقة بالأعوام 2020/2021/2022 كاملة مهما كان قيمة الردية وتم صرف 50 % من قيمة الرديات المتعلقة بعام 2023 .
وأشار إلى أن الدائرة قامت بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك .
وأوضح أبو علي ان المكلفين الذين لم يتم الصرف لهم من مستحقي الرديات عن هذه السنوات كان لعدم اكتمال شروط الصرف او لوجود خطأ في رقم الحساب البنكي وتم ارسال رسائل نصية لهم تم اعلامهم فيها بالخطأ الموضح بالرسالة المتعلقة بصرف الردية.
وقال ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل صرف الرديات للمكلفين سواء الجزئية او المتعلقة بعام 2024 وفق الخطة والمخصصات المرصودة لذلك
وطلب من المكلفين كافة ضرورة ان يتم تثبيت رقم الحساب البنكي IBAN بشكل صحيح او تعديله في حال تغييره وكذلك تقديم طلب الرد الضريبي من المكلفين الافراد وان يتم ذلك الكترونيا.
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