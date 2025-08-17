"الطاقة": ارتفاع بنزين أوكتان 95 وانخفاض أوكتان 90 والديزل والكاز عالميا

الأحد 2025-08-17 07:06 م
 

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل سعر بنزين أوكتان 95، وانخفض بنزين أوكتان 90، والديزل، والكاز عالميا، خلال الأسبوع الثاني من آب الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفق النشرة، ارتفع بنزين أوكتان 95 من 677 إلى 679 دولارا للطن، بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة، فيما انخفض بنزين أوكتان 90 من 659 إلى 656 دولارا للطن، بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة.

كما انخفض معدل سعر الديزل من 639 إلى 613 دولارا للطن بنسبة 4.1 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 664 إلى 638 دولارا للطن بنسبة 3.9 بالمئة، وانخفض معدل سعر زيت الوقود من 407 إلى 394 دولارا للطن بنسبة 3.2 بالمئة.

بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال للشهر الحالي 498 دولارا للطن، مقارنة بـ553 دولارا خلال الشهر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 9.9 بالمئة.

ومن جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 70 إلى 68 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 2.9 بالمئة.
 
 
