54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية

12:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752926 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصيب ما لا يقل عن 54 شخصا بجروح الجمعة جراء انفجار في مسجد داخل مجمع مدرسي في العاصمة الإندونيسية، حسب ما أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإندونيسية أسيب إيدي سوهيري بدون أن يورد معلومات بشأن مصدر الانفجار. اضافة اعلان





وقال اسيب في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في" إن "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة نحو 54 شخصا بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".