54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية

وقال اسيب في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في" إن "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة نحو 54 شخصا بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك
-
روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية
-
مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي
-
سماع دوي انفجارات قرب العاصمة السودانية
-
سوريا .. القبض على العميد المقداد الذي شارك بالهجوم على درعا 2018 - صورة
-
لبنان يخفّض كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي
-
خبير عسكري مصري يفضح نوايا نتنياهو في إشعال الجبهة اللبنانية
-
قادة مؤتمر المناخ يقرون بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس