روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، موافقته على فرض كامل على بيع السجائر الإلكترونية في البلاد، في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار التدخين في روسيا.

وقال بوتين خلال اللقاء مع من مجموعة من العاملين في قطاع الرياضة: "وجهنا الحكومة لتطبيق حظر كامل على منتجات السجائر الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد، يجب أن يرافق ذلك القرار حملة توعوية للحد من الإقبال عليها، هناك العديد من الدول التي حظرت تلك الفئة من السجائر أيضا".

 
 
