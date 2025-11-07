روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

وقال بوتين خلال اللقاء مع من مجموعة من العاملين في قطاع الرياضة: "وجهنا الحكومة لتطبيق حظر كامل على منتجات السجائر الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد، يجب أن يرافق ذلك القرار حملة توعوية للحد من الإقبال عليها، هناك العديد من الدول التي حظرت تلك الفئة من السجائر أيضا".
