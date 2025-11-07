روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، موافقته على فرض كامل على بيع السجائر الإلكترونية في البلاد، في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار التدخين في روسيا.

