انخفاض أسعار الحديد عالميا

وتراجعت أسعار خام الحديد المستخدمة في صناعة الصلب في العقود المستقبلية، التي انخفضت في ست جلسات من أصل سبع، بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما يتجه سعر خام الحديد في بورصة داليان للسلع نحو أدنى مستوى له منذ تموز، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وتراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 2.1 بالمئة إلى 101.75 دولار للطن، كما انخفضت العقود المستقبلية في داليان الصينية بنسبة 1.5 بالمئة. كما هبطت عقود الصلب المستقبلية في بورصة شنغهاي.
