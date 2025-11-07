انخفاض أسعار الحديد عالميا

الجمعة 2025-11-07 01:45 م
 

الجمعة، 07-11-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-   استأنف سعر خام الحديد تراجعه متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط، وسط ضعف الطلب على الصلب في الصين وتقلص هوامش أرباح المصانع، ما ضغط على المعنويات في السوق.اضافة اعلان

وتراجعت أسعار خام الحديد المستخدمة في صناعة الصلب في العقود المستقبلية، التي انخفضت في ست جلسات من أصل سبع، بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما يتجه سعر خام الحديد في بورصة داليان للسلع نحو أدنى مستوى له منذ تموز، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وتراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 2.1 بالمئة إلى 101.75 دولار للطن، كما انخفضت العقود المستقبلية في داليان الصينية بنسبة 1.5 بالمئة. كما هبطت عقود الصلب المستقبلية في بورصة شنغهاي.
 
 
