الطاقة والمعادن تعزز عملية تقييم التعرضات المهنية للعاملين في المجال الإشعاعي

وأضاف المهندس السعايدة، أن الهدف من المهمة التحضيرية التي ستستمر خلال الفترة ١٩- ٢١ تشرين الثاني الحالي، لتقييم البنية الأساسية التشريعية والتنظيمية ومراجعة الإطار الرقابي للعاملين الاشعاعيين المسجلين في قاعدة البيانات الوطنية، بما في ذلك المنشآت النووية والمرافق الطبية والصناعية، وتقييم التطبيق العملي للمتطلبات الواجب الالتزام بها من قبل الجهات المرخصة لبرنامج وقاية العاملين في مجال الأمان الإشعاعي خلال عملية التعرض المهني للإشعاعات المتأتية من مصادر خارجية أو الناتجة عن تناول نويدات مشعة. كما ستشمل الرصد الفردي، ورصد مكان العمل، والخدمات الاستشارية للتقييم الذاتي، وثقافة الأمان الإشعاعي ونظم الجودة في المرافق والأنشطة.
وأوضح إن التعرض المهني للإشعاع المؤين قد يحدث في مجموعة من الصناعات والمؤسسات الطبية والمؤسسات التعليمية والبحثية ومرافق دورة الوقود النووي، نتيجة للتشغيل الطبيعي للمرافق التي يعملون فيها، لافتاً بأن مهمة التقييم تعتمد معايير الأمان الدولية الهادفة إلى تحديد نقاط القوة والممارسات الفضلى وفرص التحسين، وضمان أن تكون الترتيبات الخاصة بحماية العاملين من الإشعاع المهني متوافقة بشكل كامل مع معايير السلامة المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشارك في هذه المهمة كل من بورشين أوكيار الاختصاصي في مجال الرقابة من التعرضات المهنية للأشعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعايدة الشحي مدير إدارة الأمان الاشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية من دولة الامارات، بالتعاون والتنسيق مع الكوادر المعنية بمديرية الوقاية الإشعاعية والوحدات التنظيمية في الهيئة.
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