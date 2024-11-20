 
الأربعاء 2024-11-20 11:25 ص
 

الطاقة والمعادن تعزز عملية تقييم التعرضات المهنية للعاملين في المجال الإشعاعي

ا
جانب من الاجتماع
الأربعاء، 20-11-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري- أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على متابعة التزام كافة الجهات العاملة في مجال العمل الإشعاعي والنووي في الأردن بتوفير بيئة آمنة لوقاية العاملين من الإشعاع المهني.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك عقب الاجتماع التحضيري الذي عقد في الهيئة يوم الثلاثاء، لمهمة خدمة تقييم الحماية من الإشعاع المهني (ORPAS ) في المجالات الطبية والصناعية والبحثية لوقاية العاملين من الإشعاع، المقترح تنفيذها خلال شهر تموز العام المقبل ٢٠٢٥ بناءً على طلب الهيئة، من خلال فريق خبراء متخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المهندس السعايدة، أن الهدف من المهمة التحضيرية التي ستستمر خلال الفترة ١٩- ٢١ تشرين الثاني الحالي، لتقييم البنية الأساسية التشريعية والتنظيمية ومراجعة الإطار الرقابي للعاملين الاشعاعيين المسجلين في قاعدة البيانات الوطنية، بما في ذلك المنشآت النووية والمرافق الطبية والصناعية، وتقييم التطبيق العملي للمتطلبات الواجب الالتزام بها من قبل الجهات المرخصة لبرنامج وقاية العاملين في مجال الأمان الإشعاعي خلال عملية التعرض المهني للإشعاعات المتأتية من مصادر خارجية أو الناتجة عن تناول نويدات مشعة. كما ستشمل الرصد الفردي، ورصد مكان العمل، والخدمات الاستشارية للتقييم الذاتي، وثقافة الأمان الإشعاعي ونظم الجودة في المرافق والأنشطة. 

وأوضح إن التعرض المهني للإشعاع المؤين قد يحدث في مجموعة من الصناعات والمؤسسات الطبية والمؤسسات التعليمية والبحثية ومرافق دورة الوقود النووي، نتيجة للتشغيل الطبيعي للمرافق التي يعملون فيها، لافتاً بأن مهمة التقييم تعتمد معايير الأمان الدولية الهادفة إلى تحديد نقاط القوة والممارسات الفضلى وفرص التحسين، وضمان أن تكون الترتيبات الخاصة بحماية العاملين من الإشعاع المهني متوافقة بشكل كامل مع معايير السلامة المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشارك في هذه المهمة كل من بورشين أوكيار الاختصاصي في مجال الرقابة من التعرضات المهنية للأشعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعايدة الشحي مدير إدارة الأمان الاشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية من دولة الامارات، بالتعاون والتنسيق مع الكوادر المعنية بمديرية الوقاية الإشعاعية والوحدات التنظيمية في الهيئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

لحظة خروج الحارس يزيد أبو ليلى بداعي الإصابة في لقاء الكويت

أخبار محلية عاجل بعد إصابة أبو ليلى أمس .. حارس المنتخب الوطني يغيب 3 أسابيع عن الملاعب

ا

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

ا

عربي ودولي ترامب يعين ليندا ماكماهون بمنصب وزير التعليم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل

أرشيفية

أخبار محلية قطر: الأردن ضمن أكثر الدول مشاركة في جائزة الدوحة للكتاب العربي 2024

عيار الذهب 21 يصل إلى 53.4 دينارا

اقتصاد محلي أسعار المعدن الأصفر محلياً الأربعاء

تعبيرية

منوعات فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" بالعودة لمنصته



 


الأكثر مشاهدة