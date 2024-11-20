الطاقة والمعادن تعزز عملية تقييم التعرضات المهنية للعاملين في المجال الإشعاعي

الوكيل الإخباري- أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على متابعة التزام كافة الجهات العاملة في مجال العمل الإشعاعي والنووي في الأردن بتوفير بيئة آمنة لوقاية العاملين من الإشعاع المهني.

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