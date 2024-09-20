الطفيلة: الهلال الأحمر الأردني يقيم يوما طبيا مجانيا في القادسية

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني، فرع الطفيلة، بالتعاون مع جمعية بشائر الرحمن لسيدات القادسية، غدا السبت، يوما طبيا مجانيا، في مدرسة القادسية الثانوية للبنات ببلدة القادسية جنوبي الطفيلة.

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