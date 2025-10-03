المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع

وقالت فرق الحملة الأردنية، إنها كثّفت العمل خلال الأيام الماضية استجابة لواقع الحال.
وأضافت أنها تعمل حاليا على زيادة الإنتاج اليومي لربطات الخبز ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقالت "وسط القطاع يشهد ازدحاما عاليا من النازحين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة غزة".
