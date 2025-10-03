الجمعة 2025-10-03 07:33 م
 

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
 
الجمعة، 03-10-2025 07:01 م
الوكيل الإخباري-   يواصل مخبز الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عمله وسط القطاع.اضافة اعلان


وقالت فرق الحملة الأردنية، إنها كثّفت العمل خلال الأيام الماضية استجابة لواقع الحال.

وأضافت أنها تعمل حاليا على زيادة الإنتاج اليومي لربطات الخبز ضمن الإمكانيات المتاحة.

وقالت "وسط القطاع يشهد ازدحاما عاليا من النازحين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة غزة".
 
 
